Uno spettacolo sulla vita e sulla morte: “Tu che nella notte nera” di Regina e Bonagiuso

Quando finiscono le parole, comincia il racconto. È una conseguenza illogica eppure naturale. Quando ci mancano le parole per definire con precisione un evento o un dolore, per porgli dei margini o per estenderlo, allora abbiamo bisogno di raccontarlo, di dargli una voce perché sia esso stesso a descriversi, a pronunciarsi.

Ecco, lo spettacolo «Tu che nella notte nera» di Katia Regina e Giacomo Bonagiuso, andato in scena al Complesso Monumentale San Pietro di Marsala il 9 agosto, riflette proprio sull’impronunciabilità di certi dolori, anzi sull’impronunciabilità dei dolori più assoluti.

Katia Regina e Giacomo Bonagiuso, parafransando la poetessa Jolanda Insana, si fanno pupari di un teatrino di due soli pupi, «lei e lei/ lei si chiama vita/ e lei si chiama morte». A prendere il centro della scena è la figura della morte, una donna senza nome, cui l& …









