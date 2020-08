Trapani, la palestra Dante Alighieri come una discarica

Rifiuti di ogni tipo abbandonati nell’area esterna della palestra Dante Alighieri, a Trapani.

La denuncia arriva dall’Osservatorio per la Legalità che hanno fatto un sopralluogo nella palestra.

“Da alcune settimane transitando per la strada si può vedere l’area adiacente di quella che fu una storica palestra della città, ridotta a discarica a cielo aperto”, raccontano gli Avvocati Vincenzo Maltese e Filippo Spanò, rispettivamente presidente e vice presidente dell’Osservatorio per la Legalità che in diverse occasioni ha denunciato violazioni ambientali e degrado. L’area è aperta e accessibile e chiunque può entrare e depositare di tutto.

“Abbiamo trovato mobili e materiale di scarto ma anche sfabbricidi. L’area dopo esser bonificata andrebbe transennata e ogni accesso chiuso come per quelle private. Per questo domani invieremo una nota al Comune e per conoscenza alla Procura di Trapani affinché si proceda per quanto di loro …









Leggi la notizia completa