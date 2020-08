Trapani, caso Bucaria. Trovata l’arma del delitto

E’ stata trovata l’arma con cui Gaspare Gervasi, su mandato dell’imprenditore trapanese Matteo Bucaria, ha tentato di uccidere il cognato di quest’ultimo, Domenico Cuntuliano.

Sono passati appena 10 giorni dall’arresto dell’imprenditore Matteo Bucaria e la vicenda giudiziaria si arricchisce di un nuovo importante particolare.

Gli uomini della Squadra Mobile di Trapani, sulla base delle indicazioni fornite in un recente interrogatorio da Gaspare Gervasi, già in carcere per il tentato omicidio di Domenico Cuntuliano (qui la ricostruzione della vicenda), hanno condotto per ore una minuziosa attività di ricerca dell’arma del delitto, in un’impervia campagna del trapanese.

Prima di ferragosto la svolta, quando gli investigatori, unitamente alla Polizia Penitenziaria che scortava il recluso, hanno rinvenuto il fucile a canne mozze che il predetto aveva nascosto tra alcune rocce, prima di essere arrestato, dopo averlo avvolto in un sacco di cellophane nero.

