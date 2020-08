 Retrocessione Trapani Calcio, interrogazione parlamentare del senatore Santangelo

“Ho deciso di presentare al Ministro dello Sport un’interrogazione urgente per far luce sulla retrocessione del Trapani Calcio e portare all’attenzione del Ministro la grave situazione di incertezza a pochi giorni dalla scadenza dei termini per l’iscrizione alla prossima stagione sportiva”.

Così è intervenuto il senatore Vincenzo Santangelo sulla recente notizia del ricorso presentato dal Trapani Calcio contro il provvedimento della FIGC che ha causato, di fatto, la retrocessione della società trapanese dalla Serie B alla Serie C.

“Abbiamo seri dubbi sulla legittimità della decisione di Gravina di estendere anche alla stagione sportiva 2020/2021 la previsione di una Serie B a 20 squadre. Una deroga arrivata a fine campionato, ormai a giochi fatti, che ha causato la retrocessione di 4 squadre, tra le quali il Trapani Calcio”.

La normativa generale prevista dall’articolo 49 delle Norme organizzative interne della FIGC prevede una Cadetteria composta da 22 squadre. Tale disciplina era stata derogata per …









Leggi la notizia completa