Pesca fortunosa per due partannesi, Nino Catania e Nino Nastasi, in vacanza nelle vicinanze di Cefalù

Ecco il loro racconto:

“Ci trovavamo in vacanza presso Cefalù. Stavamo facendo un giro con il sup. Tutto a un tratto abbiamo visto una sagoma enorme sotto la tavola. Scrutando attentamente abbiamo realizzato che era un totano molto grande e stava ad una profondità di circa 5 metri. Ci siamo immediatamente immersi e con un po’ di collaborazione siamo riusciti insieme a tirarlo fuori tra le macchie dell inchiostro che hanno reso il mare attorno a noi totalmente nero. Con l’aiuto della tavola abbiamo portato in riva tra lo stupore della gente un totano di circa 12 kg“.









