Mazara, è morto Pino Burzotta. Consigliere, assessore e qualche guaio giudiziario

E’ morto Pino Burzotta, detto “pupu niuro”, personaggio noto alla politica e alle cronache giudiziarie di Mazara del Vallo. Aveva 70 anni.

Burzotta è stato consigliere comunale tra gli anni 80 e 90 a Mazara, e ha ricoperto anche il ruolo di assessore, sempre con la bandiera del Psi.

La figura di Burzotta oltre che alla politica mazarese è legata anche a quella della famiglia mafiosa di Mazara. Il fratello Diego Santino è “uomo d’onore” della famiglia mafiosa che faceva capo al boss Mariano Agate. Un altro fratello, Francesco, è stato arrestato a gennaio nell’operazione Scirocco: secondo gli inquirenti sarebbe il referente, terminale e uomo rappresentante del clan Mazzei di Catania in grado di garantire l’alleanza tra le famiglie mafiose di Mazara del Vallo e di Catania.

Lo stesso Pino Burzotta negli anni novanta è stato arrestato per associazione mafiosa, per aver curato …









Leggi la notizia completa