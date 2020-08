Marsala, si lavora per l’unità del centrosinistra alle elezioni. Oggi incontro Pd – Cento Passi

Vertice di centro sinistra a Marsala questo pomeriggio, presso la sede del Pd tra i rappresentati regionali di Cento Passi, movimento che all’ARS è rappresentato da Claudio Fava, il consigliere comunale Daniele Nuccio, rappresentante del Movimento Città Futura, il sindaco Alberto Di Girolamo e il segretario provinciale dei dem, Domenico Venuti.

L’incontro ha l’obiettivo di riunire la coalizione di centrosinistra, rendendola più competitiva possibile.

Da qualche settimana si lavora alla reunion, cercando di smussare tutte le incomprensioni che hanno caratterizzato il rapporto tra Nuccio e il sindaco Di Girolamo. Nuccio in più di una intervista ha dichiarato la sua volontà a non convergere su Di Girolamo, lo stesso sindaco uscente aveva evidenziato come il dialogo era fermo e non c’erano le basi per una ripresa.

Si è lavorato a livello regionale per una unione di intenti, cercando …









Leggi la notizia completa