Marsala, pubblicato il bando per i lavori alla Chiesa del Collegio che ospiterà il Museo degli Arazzi

Pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale della Regione il bando per la realizzazione dei lavori di recupero e adeguamento della Chiesa del Collegio di Marsala che diventerà il Museo degli Arazzi.

Il progetto, a lungo atteso, prevede la realizzazione di un polo museale che ospiterà la preziosa collezione degli otto arazzi fiamminghi donati da monsignor Antonino Lombardo e di circa dieci abiti talari del XVI secolo.

“La realizzazione del Museo degli Arazzi è una grande conquista per Marsala e per la provincia di Trapani. Con la realizzazione del Museo – sottolinea Alberto Samonà, Assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – si consentirà di apprezzare in tutto il loro valore queste splendide opere d’arte che proprio in questi mesi si trovano a Palermo per il restauro e da qualche settimana sono visibili durante l’intervento, con visite al cantiere aperto il venerdì …









Leggi la notizia completa