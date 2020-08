Marsala e il “registro dei bimbi mai nati”. Le donne ringraziano … 

Il consiglio comunale di Marsala, prima di sciogliersi per andare a casa ha deciso di dare un colpo di spugna ai passi avanti fatti dalla società.

Le donne hanno lottato anni interi, con forza e tanti sacrifici, per affermare la libera determinazione a portare avanti una gravidanza o meno. Eppure, è il caso di dire che certi attacchi arrivano alle donne da altre donne.

Veniamo al fatto specifico. Il consiglio approva una delibera con cui si istituisce un “Registro dei bambini mai nati”, e nella stessa delibera c’è un passaggio che rende aberrante l’atto approvato: un feto abortito avrà comunque, anche senza il consenso dei genitori, una sepoltura con data e l’iscrizione in questo registro, seppure con un nome di fantasia.

Un passo indietro segnato dalla consigliera Giusi Piccione, proponente, e dagli altri 22 consiglieri che si sono espressi …









