Marsala. Controlli antidroga: un arresto e un denunciato

REDAZIONE – In questi giorni di ferragosto, i Carabinieri della Compagnia di Marsala, con l’ausilio di militari della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento Carabinieri Sicilia, nell’ambito di servizi di controllo straordinario del territorio, durante cui sono stati eseguiti diversi controlli domiciliari e su strada, è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, il pregiudicato VINCI Jonny, 29enne, residente a Marsala, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per lo stesso delitto e per furto di energia elettrica è stato anche denunciato, in stato di libertà, un incensurato del luogo.

Nello specifico, i militari dell’Arma, durante una perquisizione d’iniziativa presso l’abitazione del VINCI, h – anno rinvenuto 200 grammi circa di hashish e oltre 180 grammi di marijuana, sostanze in parte suddivise in dosi. In casa è stata rinvenuta una significativa somma di denaro in contanti, che …









