Marsala 2020, Enzo Sturiano: “La città ha bisogno di sicurezza, pulizia, potenziamento polizia municipale…”

Abbiamo intervistato il presidente del consiglio comunale di Marsala, Enzo Sturiano.

Dai bonus da 600 euro, percepiti inopportunamente da esponenti politici come consiglieri comunali ma anche da politici regionali e nazionali, all’approvazione in consiglio comunale del regolamento per la cessione di cubatura e per il trasferimento delle volumetrie e la riforma urbanistica approvata dalla Regione – tra gli argomenti affrontati, oltre, naturalmente, alla politica e alle prossime elezioni amministrative del 4 e 5 maggio. Prima parte della video intervista:

Il Piano Regolatore Generale della città di Marsala è un altro argomento sul quale ha risposto Enzo Sturiano, che ha ricordato che è entrato a Palazzo VII Aprile nel 2001 e che uno dei primi atti che si è trovato ad approvare era proprio la revoca dell’approvazione del Piano Regolatore, viziato in alcuni punti. “Sono passati venti anni e la città ancora non ha uno strumento urbanistico – afferma Sturiano -. L’amministrazione …









