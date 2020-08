Marijuana, hashish e piantine in casa. Arrestato uno spacciatore a Marsala

Aveva in casa 200 grammi di hashish e 180 grammi di marijuana. E’ stato arrestato dai carabinieri a Marsala Jonny Vinci, 29enne pregiudicato.

I Carabinieri durante la perquisizione hanno trovato in casa di Vinci anche una significativa somma di denaro in contanti, che gli investigatori ritengono incompatibile con lo stato di precaria attività lavorativa dell’indagato, quindi verosimilmente provento dell’attività di spaccio, oltre a strumenti di peso e confezionamento della droga.

Sempre nel domicilio di sono state rinvenute 27 piantine di canapa indiana pronte per essere messe in vaso, per la loro successiva coltivazione.

Il 29enne è stato quindi accompagnato presso gli uffici della Caserma “Silvio Mirarchi” di Via Mazara dove è stato formalmente posto in stato di arresto. Dopo le formalità procedurali, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, lo stesso è stato accompagnato presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorit& …









