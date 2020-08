La coda dell’estate e il disagio sociale da evitare

In un’estate particolare, strana. La voglia di normalità, di riappropiarci delle nostre vite ante Covid-19 è notevole, si direbbe quasi spasmodica, ed è comprensibile.

Non volendo creare allarmismi, probabilmente ci attende un autunno sociale decisamente caldo e vulcanico. Il disagio sociale si è manifestato nei mesi scorsi a Mondragone (provincia di Caserta). Esiste una comunità (bulgari, ucraini, romeni e polacchi, le più numerose) che vive nella cittadina e contribuisce al tessuto economico del territorio. Lavorano soprattutto nel settore agricolo(vite e ortaggi) della zona e i mesi di luglio e agosto sono i più proficui.

Nella comunità straniera rom sono stati riscontrati decine di persone affette da Sars-cov-2, e si decise d’isolare il quartiere dei palazzi ex Cirio, sorta di enclave d’etnia bulgara. Alcuni di essi violarono l’isolamento. Ciò fece reagire malamente i cittadini italiani che chiesero l’allontanamento dei concittadini europei, eh si …









Leggi la notizia completa