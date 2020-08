Il weekend del Luglio Musicale Trapanese: da Ba-ta-clan ai concerti

Trapani. Nell’ambito della 72esima stagione lirica del Luglio Musicale Trapanese è andata in scena questo weekend al Chiostro di San Domenico, a Trapani, Ba-ta-clan di Jacques Offenbach, la chinoiserie musicale in un atto su libretto francese originale di Ludovic Halévy.

Bataclan è una “sala da spettacolo” di Parigi. Costruita nel 1864 su progetto dell’architetto Charles Duval, trae il suo nome proprio dall’operetta.

In tempi di restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria del Covid19, anche Offenbach dovette applicare le restrizioni imposte da un editto napoleonico del 1807, in base al quale per le rappresentazioni teatrali potevano essere ammessi non più di quattro personaggi. I nomi dei protagonisti sono a dir poco stravaganti. La trama: due francesi espatriati a Ché-i-no-or, un regno lontano e sperduto in cui si parla cinese, si lasciano coinvolgere da un …









