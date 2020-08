Gioele, c’è un testimone: “Vivo e in braccio a sua madre dopo l’incidente” 

Ci sono novità in merito alle indagini sulla strana morte della dj Viviana Parisi e sulla scomparsa del figlio di 4 anni Gioele.

La mamma, prima di scomparire, ha avuto un incidente stradale. Dopo l’incidente stradale “Gioele era vivo, in braccio alla madre, in posizione verticale e senza alcuna ferita”. Lo ha ricostruito il testimone presente dopo l’impatto.

A parlare con la procura di Patti, che indaga, sono stati “testimoni che erano in vacanza in Sicilia e poi sono rientrati al Nord”. All’inizio, ha spiegato il procuratore, “avevano dei dubbi se fossero proprio loro, ma quando è stata diffusa la loro descrizione hanno capito che era quello l’incidente e si sono presentati”.

Il giallo sulla morte della dj Viviana e la scomparsa del figlio si infittisce. Dubbi sull'identità della donna trovata morta









