[Emergenza Covid-19] ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SANITA’: DISCOTECHE E LOCALI DA BALLO CHIUSI, MASCHERINE OBBLIGATORIE DALLE ORE 18,00 ALLE ORE 6,00 NEGLI SPAZI APERTI AL PUBBLICO E NELLE PIAZZE IN CUI PER CARATTERISTICHE FAVORISCONO GLI ASSEMBRAMENTI

Il Sindaco Alberto Di Girolamo: “Bisogna essere responsabili, rispettare le norme anticontagio e adottare le giuste precauzioni. Purtroppo vi è una nuova escalation della Pandemia.

Ieri il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha emanato una nuova ordinanza con la quale decreta sul tutto il territorio nazionale la chiusura delle Discoteche e delle sale da ballo (sia all’aperto che al chiuso) e impone l’obbligo dalla mascherina – a protezione delle vie respiratorie – anche all’aperto negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali pubblici nonché in piazze, slarghi e vie che per caratteristiche favoriscono il formarsi di assembramenti.

“E’ un provvedimento quello del Ministro Speranza che vuole contrastare il riacutizzarsi della Pandemia che tanti danni, a qualsiasi livello, ha prodotto e continua a produrre in Italia e nel mondo – sottolinea il Sindaco Alberto Di Girolamo. Ora più che …









