Fine settimana di dolore in provincia di Trapani. Due persone si sono tolte la vita ad Alcamo e a Marsala.

Il caso più straziante ad Alcamo, dove si è tolto la vita un giovane, di 20 anni, figlio di due dipendenti pubblici. Aveva detto ai genitori che andava a studiare in vista degli esami universitari, e invece ha voluto compiere intorno alle 18 un estremo gesto che ha lasciato straziati dal dolore i familiari e gli amici.

A Marsala, invece, nella notte si è tolto la vita un piccolo imprenditore. Residente in Via Salemi, padre di due figli. Da accertare le cause dell’estremo gesto.

Pensare di farla finita non è un motivo di vergogna e non ci deve fare pensare che non siamo “normali”. I pensieri suicidi sono parte delle crisi molto profonde. È fondamentale darsi la possibilità di cercare qualcuno che ti ascolti: che sia …









