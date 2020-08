Domani arriva Gianfranco Jannuzzo al Teatro Franco Franchi-Ciccio Ingrassia Triscina di Selinunte

Il gran giorno è arrivato, lo spettacolo di punta della stagione Disiu di Cultura “Siciliano

per caso?” con il grande GIANFRANCO JANNUZZO andrà in scena domani, martedì 18

agosto alle ore 21.30 al teatro Franco Franchi-Ciccio Ingrassia di Triscina di Selinunte.

Sarà una serata speciale grazie al talento ed alla straordinaria verve dell’attore siciliano che

porterà in prima assoluta per la Sicilia il suo nuovo spettacolo.

La serata si aprirà con la consegna a Don Gioacchino Arena del quadro che la LD

Communication ha commissionato all’artista castelvetranese Agostino Dimitri meglio noto

come Mr.D per ricordare il sacerdote degli ultimi, Don Baldassare Meli , recentemente

scomparso, che oltre a dedicarsi al quartiere Belvedere dalla sua parrocchia di Santa Lucia,

essendo un prezioso punto di riferimento per i giovani e le famiglie, lo scorso anno

inaugurò con la sua benedizione il nostro …









