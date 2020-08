Discoteca in hotel di Castellammare. Violate norme anticovid. Sanzione e rischio chiusura

Niente mascherine nè distanziamento. Nessuna norma anticovid rispettata. Così un noto hotel di Castellammare del Golfo, trasformato in discoteca, e di cui non viene reso noto il nome dalle autorità, rischia la chiusura e si è beccato una grossa sanzione.

Il tutto emerge dai controlli dei carabinieri effettuati nel fine settimana di Ferragosto in provincia di Trapani.

All’interno dell’hotel era stata organizzata una serata da ballo non garantendo che tutti gli utenti fossero dotati di mascherina, come imposto, per questo è stata elevata una sanzione e avanzata una proposta alla locale Prefettura per la sospensione dell’attività.









