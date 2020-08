Da predatore a preda è un passo: falco cattura serpente che si avvinghia e lo stringe fin quasi a soffocarlo (Video)

Ma non finisce qui… Il bel video dai social

È proprio vero che nel mondo animale trasformarsi da predatore a preda è un attimo. Ne sa qualcosa un bell’esemplare di falco che, evidentemente, pensava di far un ghiotto pasto con un grosso serpente. Una volta catturato fra gli artigli ha, però, dovuto far i conti con la forza avvinghiante del serpe che lo ha avvolto tra le sue spire fin quasi a soffocarlo se non ci fosse stato il provvidenziale intervento di un fortunato “spettatore” di quest’evento raro della natura, dal chiaro accento meridionale, che dopo una serie di peripezie è riuscito a liberarlo e a farlo riprendere il volo. Molto spesso i naturalisti “duri e puri” affermano che non si debba intervenire in questi casi e far lasciare il corso della natura, ma per Giovanni D’Agata, presidente …









