Coronavirus e scuola. Il ritorno in classe è a rischio se i contagi aumentano ancora

Riapertura delle scuole a rischio a settembre. Il Governo e il Comitato tecnico scientifico sono preoccupati per l’aumento dei contagi da Covid 19. Una situazione che se non migliorerà potrebbe compromettere il ritorno in aula.

Proprio mercoledì 19 agosto gli esperti si riuniranno e sul tavolo avranno il dossier sulla riapertura delle scuole. “I numeri del contagio in Italia, anche se tra i più bassi in Europa, sono in crescita. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati. La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza”, ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Il Comitato Tecnico Scientifico, secondo quanto già trapelato, nella riunione ribadirà che non si deroga all’obbligo del distanziamento fisico di un metro tra gli alunni in classe. Nel caso fosse impossibile garantire il metro di distanza gli studenti dovranno …









