Controlli di Ferragosto: denunce e sanzioni dei Carabinieri

Nelle giornate del 14 e 15 agosto 2020, il Comando Provinciale di Trapani ha intensificato i controlli del territorio, con particolare attenzione alle zone balneari e di maggiore afflusso di utenti, con lo scopo di garantire il rispetto delle regole del codice della strada, anti covid e di norme in generale.

La compagnia Carabinieri di Trapani, con l’impiego di un dispositivo di oltre 15 autovetture e 40 uomini hanno deferito in stato di libertà V.G. classe 80 di Velletri poiché sorpresa alla guida dell’autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’ingestione di bevande alcoliche, accertato attraverso l’uso dell’ etilometro in dotazione. Sono stati inoltre segnalati alla locale Prefettura due giovani di 17 e 18 anni in quanto, a seguito di perquisizione personale, trovati in possesso di sostanza stupefacente.

Tra Alcamo, San Vito Lo Capo e Castellammare del Golfo i Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno …









