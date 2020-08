2 scuole su 5 senza servizi di base, il rapporto UNICEF – OMS

Nuovo Rapporto UNICEF-OMS: 2 scuole su 5 in tutto il mondo senza servizi di base per il lavaggio delle mani prima della pandemia da COVID-19 Il 43% delle scuole di tutto il mondo non ha avuto accesso al lavaggio delle mani con acqua e sapone nel 2019;

818 milioni di bambini non hanno la possibilità di lavarsi le mani nelle loro scuole;

Nei Paesi meno sviluppati, 7 scuole su 10 non dispongono di servizi igienici di base per il lavaggio delle mani e la metà delle scuole non dispone di servizi igienici e idrici di base.

Mentre le scuole di tutto il mondo stanno compiendo sforzi per poter riaprire, gli ultimi dati del Programma di Monitoraggio congiunto OMS/UNICEF (JMP) rivelano che il 43% delle scuole di tutto il mondo non ha avuto accesso a servizi di base per il lavaggio delle mani con acqua e sapone nel 2019 – una condizione chiave per le …









