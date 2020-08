Trapani calcio, Pino Pace: “Se serve sono sempre a disposizione per sostenere un progetto che offra un futuro”

“Il Trapani calcio non è un’azienda tradizionale e l’ho sempre sostenuto nel mio breve periodo di presidente. Passione, storia, sacrificio ed emozioni sono solo una parte di sentimenti che animano giovani e meno giovani, coinvolgendo un’intera comunità.

Ma la passione non deve essere mortificata”. Lo sottolinea Pino Pace, presidente della Camera di commercio di Trapani e già al vertice della società granata, dopo la ridda di voci che sta girando attorno al futuro della squadra. “Ho declinato l’invito, lo scorso giugno, a ricoprire di nuovo il ruolo di presidente – sottolinea -.

Da quando in gennaio ho fatto parte del gruppo dirigente, mi è stato chiesto di essere il “garante” di un territorio e nel mio ultimo periodo addirittura di trovare soggetti pronti ad affrontare e risolvere il problema Trapani.

