Trapani: ancora danni all’ambiente, ancora sversamenti al Lungomare Dante Alighieri

Ancora danni alla condotta idrica di Trapani, ancora sversamenti in mare nella zona del Lungomare Dante Alighieri e conseguente divieto di balneazione. Sono diversi i cittadini che lamentano i disagi specie gli abitanti della zona che respirano anche gli odori qi quanto finisce in mare.

“Siamo nuovamente qui ad assistere ad uno scempio perpetrato ai danni della natura ma soprattutto delle bellezze che abbiamo direttamente in pieno centro. Gli sversamenti sul pennello posto sul Lungomare Dante Alighieri ormai sono normali e soprattutto noi residenti a pochi metri dai luoghi indicati – scrive Francesco – ci siamo fatti l’olfatto e soprattutto la vista a questi scenari che secondo me non dovrebbero più esistere nel 2020”.

“Il luogo di cui stiamo parlando “potrebbe” essere un posto magnifico dal punto di vista paesaggistico e soprattutto per il mare ed i suoi fondali bianchi e sabbiosi – continua Francesco – ma invece …









Leggi la notizia completa