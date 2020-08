Sicilia, la scomparsa di Dora a Bagheria. L’appello del fratello

Non si sa ancora nulla di Dora D’Asta, la giovane di Bagheria scomparsa senza lasciare tracce. 23 anni, Dora è scomparsa da venerdì 7 agosto dopo avere partecipato ad una festa in un lido a Trabia. Da allora più nulla. Sarebbe stata prelevata, da casa sua da una ragazza di Trabia di cui non si conosce il nome per poter partecipare ad una festa che si teneva in un lido, ma non è più rientrata. “

Questo l’appello del fratello di Dora, Piero: “Ciao amore mio, volevo solo dirti che ovunque tu sia, non avere paura di nulla noi siamo qua ad aspettarti con ansia e ogni minuto che passa mi sembra un’eternità”. Lo scrive sul suo profilo Facebook Piero D’Asta, fratello di Dora scomparsa da una settimana dopo essere uscita da casa per andare a ballare in un lido di …









Leggi la notizia completa