Presentazione del libro “Le Candelore seducono il Cuore di Sant’Agata” della scrittrice catanese Carmen Privitera e consegna del Premio “Candelora della Pace”

Martedì 18 Agosto, ore 11 – Catania, Palazzo degli Elefanti Sala Conferenze 1 piano

REDAZIONE – Le Candelore seducono il Cuore di Sant’Agata: un libro di 340 pagine, diviso in 5 capitoli e donato alla Città di Catania: parte del ricavato verrà destinata al restauro delle Candelore e parte alla Comunità di Sant’Egidio. Scritto dalla scrittrice catanese Carmen Privitera nei giorni di isolamento a causa della pandemia, questo volume ci regala pagine emozionanti che trasportano il lettore nelle festività Agatine, il tutto arricchito dalle foto di Mario Cacciola, che presentano così una “Catania che si racconta da sola”.Dedicato alla memoria di Mons. Gaetano Zito, Le Candelore seducono il Cuore di Sant’Agata, che sarà presentato Martedì 18 Agosto, ore 11 a Catania, Palazzo degli Elefanti, Sala Conferenze 1 piano, presenta le pittoresche figure lignee, meglio conosciute in tutto il mondo per …









