Paceco, da settimane una famiglia con tre bambini è senza acqua

Una cisterna d’acqua vuota che non riesce a soddisfare le esigenze di una famiglia con tre bambini piccoli, accade nel 2020 a Paceco in via Cortile di Poseidonia.

“Da diverse settimane – ci scrive la signora Valentina – sono obbligata a comprare l’acqua ogni settimana. Ho fatto numerose chiamate al Comune di Paceco, ma ad oggi mi hanno lasciato senza acqua. Ho inviato decine di e-mail, ai carabinieri e ai vari settori del Comune ma nulla, si rifiutano di portare l’autobotte e purtroppo con tre bambini piccoli c’è pure chi ci chiude il telefono in faccia.”

“Ho contattato anche il sindaco Scarcella, tramite telefonino e mi ha detto che si trova fuori sede e non ci può fare nulla. Anche alla polizia municipale ho inviato una copia del documento che attesta che l’acqua me l’anno scaricata 15 giorni e che ha da un anno che cerco di avere l’allaccio …









