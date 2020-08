I resti pericolosi di un falò fatto contro ogni legge, regola e ordinanza locale, sono ancora lì, in bella vista.

Nonostante i divieti imposti qualcuno ha pensato bene di non rispettarli e fare un bel falò in spiaggia tra il lido Delfino e il lido Gazebo a Marsala.

Le braci sono ancora lì, ed inoltre, c’è una quantità di chiodi e metallo inverosimile. Sarebbe proprio il caso di un intervento tempestivo per evitare che qualche bagnante si possa fare del male.











Leggi la notizia completa