Marsala e il “registro dei mai nati”, l’UDI: “L’amministrazione torni sui suoi passi”

C’è stato il tempo di farlo, i consiglieri comunali di Marsala hanno avuto il tempo di pensarlo, studiarlo, proporlo come atto amministrativo e dulcis in fundo, votarlo. Stiamo parlando del “registro dei bambini mai nati”, ne abbiamo parlato qui .

Sulla decisione del massimo consesso civico di Marsala, prende posizione l’associazione UDI di Trapani, che con la sua presidente Valentina Colli, chiede all’istituzione marsalese di tornare sui suoi passi, ritenendo che il provvedimento amministrativo mette sicuramente in discussione l’autodeterminazione delle persone, e nello specifico la libera scelta delle donne, a fronte di una presunta “etica comune”. Qui la nota completa dell’UDI:

Apprendiamo con sconcerto la proposta di istituire un registro dei “bambini mai nati”, mozione approvata dal Consiglio Comunale di Marsala: non è il primo Comune ad istituire un simile strumento e già Matteo Renzi inauguró a Firenze nel 2013 il “ …









Leggi la notizia completa