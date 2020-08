Marsala, coronavirus. Il Sindaco Di Girolamo: “Non chiedete più controlli: controllatevi!”

Non bisogna chiedere più controlli per vedere chi non rispetta le norme anti – Coronavirus. Le istituzioni fanno già il possibile. Bisogna invece controllarsi, e cominciare ciascuno nel proprio comportamento a rispettare distanze e obblighi.

E’ il senso del messaggio lanciato ai suoi concittadini dal Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo:

Trovo assurdo che ad ogni mio appello alla prudenza la risposta dei più sia la richiesta di maggiori controlli. Ebbene, vi informo che non esiste una fabbrica dove fare richiesta di forze dell’ordine nel numero desiderato. Purtroppo il loro numero è esiguo ed è un problema generalizzato che non riguarda solo la nostra città. Ogni giorno questi uomini e queste donne svolgono un lavoro eccezionale e fanno di tutto per garantire la nostra pubblica sicurezza e il rispetto delle regole in generale, ma non hanno il dono dell’ubiquità e non possono …









Leggi la notizia completa