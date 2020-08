L’operazione Artemisia e Govanni Lo Sciuto, “l’ispiratore di ogni cosa”

L’ex deputato regionale di Castelvetrano, Giovanni Lo Sciuto, ai primi di luglio è andato agli arresti domiciliari. Da peculato a truffa aggravata così i giudici del riesame hanno derubricato il reato contestato all’ex deputato Giovanni Lo Sciuto con l’operazione “Artemisia”.

L’ordinanza è stata eseguita dai carabinieri sempre nell’ambito di un’inchiesta, Artemisia, appunto, che ha avuto un percorso tortuoso e fatto di ricorsi e scontri tra accusa e difesa. L’indagine verte su un sistema fatto di favori, corruzione, che coinvolge esponenti politici, professionisti.

I giudici nelle motivazioni depositate qualche settimana fa, hanno spiegato, perché hanno riarrestato Lo Sciuto, sottoposto ai domiciliari e non in carcere come era accaduto nella prima fase delle indagini. La misura cautelare degli arresti in un primo momento era stata revocata, tranne poi sopraggiungere la decisione della Cassazione che ha accolto il ricorso dei pm.

L’operazione Artemisia scattò all’alba del 21 marzo scorso …









