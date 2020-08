La lite a Marettimo, Fazio: “Io in ospedale, il ragazzino a casa con le sue gambe … 

“Io sono finito in ospedale con arcata sopraccigliare rotta e frattura. Il ragazzino è andato a casa con le sue gambe …”. E’ l’amaro commento di Mimmo Fazio su quanto è accaduto ieri, 15 Agosto a Marettimo. La versione dei fatti, raccontata dall’ex Sindaco di Trapani è radicalmente diversa da quella che circolava già nel tardo pomeriggio di ieri. Fazio stava andando a recuperare la barca per una battuta di pesca, quando è stato colpito da un gavettone – un’usanza dell’isola, nel giorno di Ferragosto – da parte di un gruppo di giovani.

Ecco come continua il racconto di Fazio al Locale News: “Subito dopo che mi è arrivata la secchiata addosso mi volto e gli dico: “imbecille”, e questo ragazzo, 17enne, scende baldanzoso e, spalleggiato da una ventina circa di ragazzini che hanno iniziato ad inveire contro di me perché protestavo, si avvicina dicendomi che mi …









