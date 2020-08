I promessi sposi della politica italiana, siciliana e marsalese…

I promessi sposi della politica italiana. Dopo le elezioni politiche nazionali, conoscendo il background di Beppe Grillo dovevano unirsi PD alias Renzo, M5S alias Lucia, Renzi alias Don Rodrigo non lo permise e Martina (segretario reggente PD) alias Don Abbondio non lo celebrò.

L’estate del 2019, Renzi individuò in Salvini don Rodrigo e fece cadere il veto, il nuovo Don Abbondio alias Zingaretti uní sull’altare parlamentare Renzo e Lucia. Nella crisi agostana chiesero di unirsi Salvini e Berlusconi /Meloni alias Lucia, ma Mattarella alias Don Abbondio in ossequio alla costituzione, nella fattispecie don Rodrigo non celebrò il matrimonio perché non avevano invitato la maggioranza dei parlamentari.

I sondaggi anche se in discesa raccontano che il matrimonio “s’adda fare”. Nel 1994 quando nacque la seconda repubblica, Renzo fu Berlusconi, Lucia, Alleanza Nazionale con Fini, inizialmente ma solo per 6 mesi Don Rodrigo alias “el senatur” Bossi diede il …









