Un gommone, coi tubolari sgonfi, è stato ritrovato nella spiaggetta sotto l’Acropoli di Marinella di Selinunte. Il ritrovamento è stato fatto da un bagnante mentre navigava a bordo della propria imbarcazione da diporto (la foto è stata inviata dal lettore alla nostra redazione) in quel tratto di mare.

Al momento non si conoscono le ragioni della presenza di quel gommone – privo di motore – abbandonato su un tratto di spiaggia poco frequentato dai bagnanti. È la testimonianza di uno sbarco fantasma di migranti? Oppure è un semplice tender che ha disperso qualche imbarcazione più grande? Alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo durante tutta la notte non è arrivata nessuna segnalazione di sbarchi sulle coste.

L’articolo Gommone all’Acropoli di Selinunte. Sbarco migranti? sembra essere il primo su Castelvetrano Selinunte // Giornale online.









Leggi la notizia completa