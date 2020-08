Covid, sospese discoteche e locali assimilati

Il vertice del Governo con le Regioni si è concluso con la chiusura delle discoteche di tutta Italia a partire da domani, lunedì 17 agosto. L’esecutivo ha anche messo nero su bianco che non sono ammesse deroghe regionali al dpcm del 7 agosto scorso, che già prevedeva la sospensione delle attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

Ma non è tutto, il Governo ha deciso una nuova stretta sull’uso delle mascherine: dalle 18 alle 6 sarà obbligatoria su tutto il territorio nazionale, anche all’aperto. Il Governo ha dunque deciso di adeguarsi al parere del Comitato tecnico scientifico, che già nei giorni scorsi aveva espresso la sua preoccupazione di fronte all’aumento dei casi di contagio. Ecco il Il testo dell’ordinanza che porta la firma del Ministro della Salute, l’on. …









