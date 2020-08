Coronavirus: raddoppiano i casi in provincia di Trapani. Adesso sono 15. 

Sembrano lontani i tempi, era fine Maggio, in cui la provincia di Trapani era la prima “Covid – free” d’Italia, non avendo contagi per quasi un mese. Adesso anche la Sicilia occidentale conosce un’impennata di casi. Infatti, i contagiati da coronavirus sono diventati, nel giro di poche ore, 15. Erano 7 fino a pochi giorni fa.

L’impennata è dovuta al caso dei viaggiatori contagiati dal passeggero del bus Trapani – Palermo, un lavoratore pendolare. Ma poi ci sono i trapanesi tornati dalle vacanze all’estero, e i tanti giovani che se ne fregano di distanze e comportamenti da seguire (ne parliamo qui).

I casi di Covid-19 nella nostra provincia sono aumentati dai 7 dei giorni precedenti ai 15 di oggi. Di questi, circa 6-7 sono stati verosimilmente infettati sull’autobus della tratta Trapani-Palermo da un lavoratore pendolare del trapanese. Adesso l’Asp sta cercando di individuare tutti coloro che sono venuti a contatto con i …









