Coronavirus, il governo ha deciso: “Discoteche chiuse fino al 7 settembre”. Oggi 479 contagi

E alla fine c’è la decisione del Governo. L’Italia chiude le discoteche. L’aumento dei contagi degli ultimi giorni ha influito sulla decisione di sospendere le attività di tutte le discoteche e sale da ballo, a partire da domani, 17 agosto, in tutta Italia.

Per il momento il provvedimento sarà valido fino al 7 settembre e che era stata anticipata qui, è arrivata nel pomeriggio di domenica 16 agosto, quando i ministri di Sanità, Regioni e Sviluppo economico, Roberto Speranza, Francesco Boccia e Stefano Patuanelli, si sono uniti in videoconferenza con i governatori regionali per un vertice urgente, dopo il continuo aumento dei contagi.

Il ministro Speranza ha firmato un’ordinanza per chiudere tutto da domani. Non sono ammesse deroghe regionali alla normativa nazionale. Fino al 16 agosto, solo due Regioni avevano autonomamente deciso di chiudere i locali da ballo: Calabria e Basilicata.

Inoltre l’ordinanza prevede l’uso delle Mascherine …









Leggi la notizia completa