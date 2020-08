Coronavirus, a Messa tornano i cori e niente distanza tra i familiari

Per le celebrazioni religiose tornano i cori e viene bloccato il distanziamento obbligatorio fra i familiari nelle panche di una chiesa. Sono le due novità sulle disposizioni per le Messe anti-Covid che annuncia la Cei con una nota pubblicata stamani alla vigilia della solennità dell’Assunta. Due piccole attenuazioni delle misure di protezione che si aggiungono a una terza novità già tradotta nel concreto in alcune aree del Paese: quella che fa cadere il limite dei 200 posti nelle chiese della Penisola, indipendentemente dalla loro capienza.

Le due revisioni più recenti sono figlie del parere del Comitato tecnico scientifico e sono state comunicate all’episcopato italiano dal ministero dell’Interno. A sollecitarle proprio la segreteria generale della Cei che a fine giugno, in una lettera inviata al dicastero, aveva indicato alcune nuove esigenze legate all’”urgenza di ritornare all’esercizio della prassi pastorale” …









