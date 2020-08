Controlli straordinari del territorio fermano in occasione del Ferragosto

REDAZIONE – Il Comando Provinciale di Fermo, in occasione delle giornate a ridosso del ferragosto ha disposto una intensificazione dei servizi di controllo del territorio, finalizzata a prevenire e reprimere non solo la commissione di reati contro il patrimonio e la persona ma anche per evitare infrazioni al Codice della Strada, violazione alle prescrizioni imposte con DCPM per l’emergenza Sanitaria Covid-19, nonché per scongiurare possibili risse e problematiche sul piano dell’ordine e sicurezza pubblica.

Complessivamente, tra le giornate del 14 e 15 agosto, 69 sono state le pattuglie impegnate su tutto il territorio provinciale. 404 le persone controllate, 240 i veicoli, 32 gli esercizi commerciali. 21 sanzioni elevate per violazione al C.d.S., con 17 punti decurtati.

Nell’ambito dei servizi svolti, i Carabinieri della Stazione di Porto Sant’Elpidio unitamente con i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e funzionari ispettivi ITL di Ascoli Piceno hanno proceduto a controlli …









Leggi la notizia completa