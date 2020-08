Carceri Sicilia, la Uilpa denuncia: “Troppi detenuti negli ospedali e nei pronto soccorso”

Sono tanti i detenuti nelle carceri siciliane che per un motivo di salute anche banale, spesso vengono trasferiti nelle carceri o nei pronto soccorso, contravvenendo a quanto disposto dalla legge, mettendo a repentaglio la sicurezza pubblica.

Su questo tema c’è l’intevento pubblico della Uilpa, con una nota del segretario regionale Gioacchino Veneziano.

“Dobbiamo evitare trasferimenti di detenuti presso i presidi di emergenza negli ospedali quando non ci sono condizioni gravi che dispongono tale possibilità solo per imminente pericolo di vita”.

Cosìn Veneziano segnala un aumento vertiginoso di trasferimenti di detenuti anche pericolosissimi nei pronti soccorsi, anche per condizioni non previste dall’ordinamento penitenziario.

“Non possiamo stare in silenzio – continua il leader del sindacato di categoria della UIL- rispetto ad una situazione che ogni giorni vede centinaia di Poliziotti Penitenziari impiegati a trasportare detenuti negli ospedali anche per un semplice mal di …









Leggi la notizia completa