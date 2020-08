Alla Torre Galvaga “Sciasciando”, narrazioni dai racconti di Sciascia

Si terrà oggi il secondo dei tre appuntamenti con “Sicilitudini”, l’iniziativa artistico-culturale promossa dall’Associazione Otium_Casadamiani di Marsala nell’ambito delle manifestazioni estive 2020. Alle ore 18.30, alla Torre Galvaga (c/da Triglia Scaletta) andrà in scena “Sciasciando”, narrazioni tratte dalla raccolta di racconti brevi “Il Mare Colore del Vino” di Leonardo Sciascia.

L’installazione alla Torre Galvaga è curata da cinque giovani artisti, che intesseranno voce e musica per raccontarci i tre racconti scelti: Il lungo viaggio, Filologia e Il mare coloro del vino. Le voci narranti saranno: Francesca Melluso, Stefano Parrinello, Francesco Vittorio Pellegrino. Per gli intermezzi musicali: Carlo Barbera alla chitarra e Roberto Giacinto Pellegrino alla fisarmonica.

Info e prenotazioni: l’accesso allo spettacolo è gratuito previa necessaria prenotazione tramite Sms o WhatsApp al numero 348.4766456, fino ad esaurimento posti e nel rispetto delle norme …









