Volley. Sorteggiati i gironi del Campionato Europeo under 18 maschile

REDAZIONE – Si è svolto ieri il sorteggio del Campionato Europeo under 18 maschile che si giocherà in Italia a Marsicovetere e Lecce dal 5 al 13 settembre 2020. Gli azzurrini di Vincenzo Fanizza sono stati inseriti nella pool I, insieme a: Turchia, Belgio, Bulgaria, Slovacchia e Finlandia.Nell’altro girone (pool II) si affronteranno: Repubblica Ceca, Russia, Francia, Germania, Bielorussia e Polonia. Tutte le gare della pool I si svolgeranno a Marsicovetere, mentre la pool II si disputerà a Lecce, sede anche delle gare che assegneranno le medaglie.Questo il commento del tecnico azzurro Vincenzo Fanizza dopo il sorteggio: “Molte squadre le conosceremo solo durante l’Europeo, a causa dell’emergenza legata al Covid-19 i tornei di qualificazione non si sono infatti disputati. Questa sarà una delle difficoltà maggiori, noi cercheremo di farci trovare pronti scendendo in campo con l’obiettivo …









