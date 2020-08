Trapani, Tari costa sempre meno se si fa una buona raccolta differenziata

L’avvio del servizio di Raccolta Differenziata nel 2019 – su tutto il territorio comunale dal mese di Marzo – ha consentito alla Città di Trapani (da decenni condannata a percentuali che oscillavano dall ’11 al 21% ..ed a conseguenti onerose sanzioni) di superare nel periodo temporale in esame il 65% di RD.

Dalla RD i risparmi, in termini ambientali ed utilizzo materie prime, ma anche i proventi del “riciclo” delle parti nobili che, non solo compensano i maggiori costi del servizio RD (più personale e mezzi, raccolta porta a porta etc.) ma consentono anche economie di scala che – se gestite prudentemente- offrono nuove opportunità di sgravio sulle tasse rendendo finalmente possibile financo l’abbattimento graduale delle stesse.

Lo scorso anno per la prima volta dopo svariati anni si è cambiato verso con una diminuzione secca del 10% delle tariffe TARI 2019 rispetto alle precedenti.

