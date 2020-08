Trapani, il Comune approva il piano triennale del personale. Saranno assunti 44 impiegati

Nella giornata di ieri, unitamente al bilancio di previsione 2020 (post fase lockdown CV 19), è stato approvato il nuovo piano triennale del fabbisogno del personale. Lo ha annunciato, questa mattina, il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida.

“Con tale atto, – dice – grazie ad un attenta revisione dei costi del personale caricati in bilancio, nonostante le ristrettezze imposte da alcune novelle normative, si sono programmate notevoli assunzioni per concorso pubblico di istruttori direttivi e tecnici, nonché di vigili urbani”.

In particolare, nel 2020 saranno avviate le procedure che consentiranno l’assunzione di 44 dipendenti. In questo modo, grazie anche alle assunzioni programmate nel 2021 e 2022, verrà arrestata l’emorragia del personale interessato all’avvicinamento presso la propria originaria residenza quanto da recenti prepensionamenti, di contro consentendo alla macchina burocratica di aumentare i giri del motore, per rispondere sempre più efficacemente alle esigenze dei cittadini e …









