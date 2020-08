San Vito Lo Capo, interdizione accesso spiagge: rispettata l’ordinanza sindacale

Bilancio positivo per la prima serata di divieto di accesso alle spiagge libere del Comune di San Vito Lo Capo disposto da un’ordinanza sindacale, nelle date del 14,15 e 16 agosto 2020 dalle ore 21.00 alle ore 06.30 del giorno successivo, finalizzata alla tutela della salute pubblica, per prevenire i fenomeni di assembramenti e, quindi, la diffusione della infezione da Covid-19.

Non si sono registrati i classici flussi di pendolari in entrata, provenienti dai territori limitrofi, e i giovani in vacanza hanno rispettato le regole. I controlli effettuati per l’intera notte, in maniera sinergica, da polizia municipale, carabinieri e guardia costiera non hanno evidenziato particolari situazioni di criticità sulla spiaggia di San Vito Lo Capo, mentre un gruppetto di giovani e’ stato fatto allontanare da Baia Santa Margherita.

“Un ottimo risultato quello ottenuto ieri sera- dichiara il sindaco Giuseppe Peraino- . Desidero ringraziare per il grande il senso …









