Palmeri (Attiva Sicilia) a Musumeci: “Troppo facile chiudere le Riserve Naturali per l’allerta gialla”

“Non è certamente con la chiusura indiscriminata delle Riserve naturali che si contrasta un allarme di pre allerta gialla. E’ troppo facile disporre il blocco degli accessi che colpisce in maniera assoluta sia gli utenti che gli Enti Gestori delle Riserve. Invierò una nota di formale protesta all’assessore Toto Cordaro e al Presidente della, Regione da cui dipende l’Autorita di bacino che ha emanato queste direttive folli, che non hanno riscontro in alcun luogo d’Italia, ricordandogli che il Parlamento Siciliano ha approvato un Ordine del giorno che funge da indirizzo proprio su come affrontare questi momenti. Ignorarlo significherebbe che ciò che indica l’Assemblea Regionale Sicilia non ha alcun valore”.

Valentina Palmeri (Attiva Sicilia) non esita a chiamare in causa anche l'Autorità di bacino, nella persona del segretario generale ingegnere Greco, redattore delle stesse linee guida, dopo l'allerta gialla attivata …









