Palermo. Ai domiciliari con droga e contanti: i carabinieri arrestano trentenne

REDAZIONE – I Carabinieri della Stazione di Palermo Acqua dei Corsari con l’ausilio dell’unità cinofila Ron, pastore tedesco di 6 anni, nel corso di un servizio antidroga, hanno arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti S. G., trentenne palermitano, già sottoposto alla detenzione domiciliare.

I militari, durante la perquisizione presso la sua abitazione, hanno rinvenuto in un ripostiglio 23 dosi di cocaina e 23 dosi di crack ed all’interno di un armadio 865 euro in banconote da piccolo taglio, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio.

Il denaro e la droga recuperati sono stati sottoposti a sequestro e quest’ultima è stata inviata al laboratorio analisi del Reparto Operativo di Palermo per le verifiche quantitative e qualitative.

L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto per S.g. la …









