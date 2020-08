Paceco, il degrado in via Cortile di Poseidonia a Nubia

Grosse buche sull’asfalto, erbacce, alberi abbattuti, rifiuti abbandonati. Insomma, c’è di tutto e di più nella segnalazione di un nostro lettore, riguardo la via Cortile della Poseidonia di Nubia a Paceco.

“La polizia municipale è intervenuta tante volte – ci scrive – inviandoci una gallery fotografica che mostra quello che c’è in quella strada -, ma non fanno nulla, la situazione rimane sempre uguale di degrado e di abbandono, il servizio del Comune non funziona”.

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, o inviate le vostre segnalazioni tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 327 53 101 56.









