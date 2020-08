Morso di un ragno uccide una donna a Marsala

Una tragica notizia dalla città di Marsala.

Una donna di 51 anni di origine rumena è morta a causa del un morso di un ragno, conosciuto come “ragno violino”.

La vittima si è recata in ospedale circa una settimana dopo essere stata morsa perché, inizialmente, non aveva dolori.

Le sue condizioni di salute si sarebbero subito aggravate fino a quando è entrata in coma. Purtroppo, dopo due settimane, la donna è morta.

Le caratteristiche del ragno sono il colore marrone-giallastro, zampe lunghe e una caratteristica macchia a forma di violino.

Se pensate di essere stati morsi dal ragno violino, è consigliabile recarsi subito in ospedale.









